L’Inter tenta l’impresa impossibile ad Anfield. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita di Champions League.

Una vittoria per la storia. Solo in un’occasione una squadra è riuscita a ribaltare uno 0-2 in casa in Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi vive la sua notte europea come se fosse l’ultima. Sarà infatti molto difficile ribaltare la pesante sconfitta dell’andata. Si riparte dallo 0-2 di San Siro, dove Firmino e Salah hanno spento l’entusiasmo del popolo nerazzurro. I nerazzurri dovranno giocare senza paura e trovare un gol nel primo tempo per sperare nella qualificazione.

Liverpool-Inter si disputerà martedì 8 marzo alle ore 21 e verrà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Sky Sport (252 del satellite e 484 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite). Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG