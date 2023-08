Le parole di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, sul futuro di Salah con i Reds. Tutti i dettagli in merito

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni della BBC di Salah dopo la prima giornata di Premier League.

PAROLE – «Vi assicuro che è una reazione assolutamente normale.È un attaccante e vuole segnare sempre, è fatto così. Non ci è riuscito e questo lo ha condizionato. Non segna alla prima giornata In realtà non ci ho pensato, se avesse segnato avrebbe stabilito un nuovo record. Mi dispiace. In quel momento avevamo bisogno di forze fresche».

