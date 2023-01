Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al termine della partita persa 2-0 contro il Brentford

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato a Sky Sports UK.

PAROLE – «Avremmo dovuto essere in vantaggio per 2-0 ma non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Poi siamo andati sotto 1-0. Sul gol non eravamo lì dietro la linea. Questo è un punto enorme per la critica. Abbiamo avuto momenti nel secondo tempo e sapevamo di averne bisogno ancora e ancora. Eravamo davvero in un buon momento, ma poi non siamo riusciti a farcela. Non sono contento di come abbiamo difeso sui calci piazzati. Non ci siamo comportati alla perfezione, ma il Brentford in questi momenti forza le regole. Van Dijk? Spero che non sia un infortunio quello di Virgil. Abbiamo detto che non volevamo rischiare con il tendine del ginocchio dopo il trattamento. Virgil ha detto che stava bene, ma abbiamo sentito lo staff medico».

