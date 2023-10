Locatelli a Sky: «L’obiettivo non è lo scudetto. Fagioli? Gli saremo vicini come una famiglia». L’intervista dopo Milan Juve

Locatelli ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il Milan decisa da un suo gol.

DI NUOVO IN GOL IL 22 OTTOBRE – «Credo che la vita è incredibile, questo è un segno del destino. Per me questo stadio è speciale. Oggi ero dalla parte della Juve, è stato incredibile, sono felicissimo. Dedico tutto alla mia famiglia».

CAMBI TATTICI – «Cambiamo a seconda dalla partita. Oggi avevamo provato una soluzione perché loro hanno Giroud che è molto bravo nelle sponde. E loro provano molto coi trequarti che vanno a loro sostegno. E’ stata una mossa per ingabbiare lui e ci siamo chiusi bene. L’episodio dove sono rimasti in 10 è chiaro che ci ha facilitato».

QUARTO POSTO O SCUDETTO – «L’abbiamo detto più volte. Dobbiamo fare un passo alla volta. E’ chiaro che dobbiamo restare attaccati alle prime. Il primo obiettivo è la Champions League, poi vedremo cosa succederà a marzo e quando le partite conteranno di più».

FAGIOLI – «Nico è un ragazzo a cui voglio molto bene. E’ incappato in un errore grave, l’ha capito e si sta curando perché ne ha bisogno. Dobbiamo stargli vicino come una famiglia. E’ una cosa positiva che si possa allenare con noi. Gli staremo vicini adesso e in questi 7 mesi in cui farà un percorso importante. E’ giovane, può rimediare a questo errore. E’ giusto che paghi se ha sbagliato. Noi dobbiamo stargli vicino».

