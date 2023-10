Manuel Locatelli ha parlato a Sky dopo la vittoria della Juve contro il Milan. Le parole dell’ex rossonero

Locatelli a Sky dopo Milan Juve.

DI NUOVO IN GOL IL 22 OTTOBRE – «Credo che la vita è incredibile, questo è un segno del destino. Per me questo stadio è speciale. Oggi ero dalla parte della Juve, è stato incredibile, sono felicissimo. Dedico tutto alla mia famiglia».

CENTROCAMPO – «Cambiamo a seconda dalla partita. Oggi avevamo provato una soluzione perché loro hanno Giroud che è molto bravo nelle sponde. E loro provano molto coi trequarti che vanno a loro sostegno. E’ stata una mossa per ingabbiare lui e ci siamo chiusi bene. L’episodio dove sono rimasti in 10 è chiaro che ci ha facilitato».

QUARTO POSTO O SCUDETTO – «L’abbiamo detto più volte. Dobbiamo fare un passo alla volta. E’ chiaro che dobbiamo restare attaccati alle prime. Il primo obiettivo è la Champions League, poi vedremo cosa succederà a marzo e quando le partite conteranno di più».

FAGIOLI – «Nico è un ragazzo a cui voglio molto bene. E’ incappato in un errore grave, l’ha capito e si sta curando perché ne ha bisogno. Dobbiamo stargli vicino come una famiglia. E’ una cosa positiva che si possa allenare con noi. Gli staremo vicini adesso e in questi 7 mesi in cui farà un percorso importante. E’ giovane, può rimediare a questo errore. E’ giusto che paghi se ha sbagliato. Noi dobbiamo stargli vicino».

The post Locatelli a Sky: «Oggi un segno del destino, stadio speciale. Sono felicissimo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG