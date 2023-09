Locatelli a Sky: «Vittoria fondamentale, la Nazionale mi mancava». Le dichiarazioni del centrocampista della Juve dopo Italia Ucraina

Locatelli ha parlato a Sky Sport dopo il 2-1 dell’Italia all’Ucraina. Le dichiarazioni del centrocampista della Juve.

RITORNO IN NAZIONALE – «E’ stato speciale per me. Avevo bisogno di una partita così, era da tanto che mancavo dalla Nazionale. Sono molto felice, la vittoria è importante, siamo molto soddisfatti e dobbiamo continuare così».

GIOCO NUOVO CON SPALLETTI – «Il mister è arrivato da poco, ci stando le sue idee e noi stiamo cercando di rispettarle. Credo abbiamo fatto uan bella partita oggi, al di là di quello che facevamo prima. Quello che contava era vincere».

VITTORIA DOPO LA MACEDONIA – «I risultati sono fondamentali, era quasi una partita da dentro e fuori e siamo felici di questa vittoria».

