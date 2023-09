Frattesi attacca dopo Italia Ucraina: «Fischi indegni a Donnarumma, mai vista una roba così in Nazionale». Le parole

Frattesi, ex obiettivo della Juve, a Sky Sport ha risposto con durezza ai fischi che San Siro ha rivolto a Donnarumma durante Italia Ucraina.

LE PAROLE – «I fischi a Donnarumma sono indegni, non ho mai visto una roba del genere in Nazionale. Un giocatore della Nazionale non va fischiato. In altre parti dove abbiamo giocato non è mai successo. Non capisco perché ogni volta che viene qua viene fischiato. Io l’ho abbracciato e gli ho detto ‘ti voglio bene’. A lui non serve, è abituato, i fischi non lo intaccano».

