Nazionali Juve: brilla Locatelli con l’Italia contro la Turchia, Rabiot gioca 78 minuti con la Francia contro la Germania

Sono due i giocatori della Juve che sono stati impegnati stasera con le rispettive nazionali: Locatelli e Rabiot.

Il primo ha brillato con l’Italia nella vittoria contro l’Ucraina giocando una grande partita e sfiorando il gol, facendosi fermare dalla traversa. Il secondo è rimasto in campo per 78 minuti nella sconfitta della Francia per 2-1 contro la Germania in amichevole.

