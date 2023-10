Allegri ha speso belle parole per Locatelli dopo il pareggio della Juve contro l’Atalanta. Queste le dichiarazioni dell’allenatore a Dazn.

LOCATELLI – «È un giocatore importante per noi, ha fatto due partite in crescendo. A Sassuolo è andato troppo in giro per il campo, se lo fa perdiamo un punto di riferimento. Alla fine tocca più palloni se si trova smarcato».

LE PAROLE DI ALLEGRI A DAZN POST ATALANTA JUVENTUS

