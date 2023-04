Locatelli non perde la speranza dopo la sconfitta col Napoli: «Forza Juve, sempre». Il messaggio del centrocampista

Locatelli è stato tra i migliori della Juve nella sconfitta contro il Napoli di ieri sera allo Stadium.

Nell’amarezza generale della squadra (nessun giocatore ha rilasciato interviste post partita) è stato il centrocampista a far sentire la propria voce via Twitter con un messaggio per dare speranza ai compagni bianconeri, ma anche a tutti i tifosi delusi.

IL MESSAGGIO DI LOCATELLI – «Forza Juve. Sempre».

