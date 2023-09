Locatelli scrive a Bonucci: «Grazie per tutto quello che mi hai insegnato». Il messaggio social del centrocampista – FOTO

Manuel Locatelli, su Instagram, scrive a Leonardo Bonucci dopo l’addio ufficiale alla Juve. Il messaggio del centrocampista:

LOCATELLI – «Ciao Leone, Amico mio. Grazie , grazie per tutto quello che mi hai insegnato . Grazie per le tirate di orecchie, per i discorsi importanti e per le tante risate che ci siamo fatti insieme. Per me è stato un onore e un insegnamento continuo giocare con te. La tua mentalità, il tuo essere leader e la tua capacità di reagire ai momenti difficili me li porterò sempre con me. Ti voglio tanto bene amico mio. In bocca al lupo per il tuo futuro. Ps Come mi gasi con l’abito!!!».

The post Locatelli scrive a Bonucci: «Grazie per tutto quello che mi hai insegnato» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG