Loftus-Cheek domina il centrocampo, Bonanni lo elogia: «Non sono sorpreso dal suo impatto». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex calciatore Bonanni è intervenuto ai nostri microfoni per analizzare le ultime prestazioni del centrocampo del Milan.

PAROLE – «Mi sarei visto benissimo davanti a Theo Hernandez (ride ndr.). Non sono sorpreso del fatto che Loftus-Cheek abbia avuto un impatto importante nel nostro campionato perché è un giocatore che può fare molto bene. Pulisic era partito anche lui molto bene e adesso è un po’ in flessione perché sono quei giocatori che fisicamente entrano subito in forma ma poi piano piano quando gli avversari iniziano a conoscerti possono calare. Il Milan ha fatto una buona campagna acquisti, importante, con tanti giovani e sapevano che sarebbero andati incontro a qualche difficoltà ma vedere il Milan a 52 punti ti porta a pensare che ad oggi l’unico neo è stata l’uscita dalla Champions e dalla Coppa Italia».

L’INTERVISTA DI BONANNI IN ESCLUSIVA A MILANNEWS24

