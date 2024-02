Condò esalta Pioli: «Faccio fatica a trovare un allenatore migliore di lui». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Condò ha parlato a SkySport analizzando il momento di Pioli e del Milan dopo la vittoria contro il Napoli.

PAROLE – «E’ un Milan in piena fiducia e che sta macinando tantissimi punti in campionato, io però l’ho sempre sostenuto: questa squadra è forte perchè ha un allenatore bravo, che sicuramente avrà sbagliato qualcosa ma che poi ha avuto lucidità e testa nel mantenere il gruppo unito. Lo dico sinceramente, in questo momento faccio fatica a trovare un allenatore migliore di Pioli».

