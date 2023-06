Loftus-Cheek schivò tre volte un fulmine: l’aneddoto sul nuovo acquisto del Milan, arrivato in serata a Milano

La Repubblica ha svelato un curioso aneddoto su Ruben Loftus-Cheek, nuovo acquisto del Milan di Pioli. Il centrocampista schivò per ben tre volte un fulmine.

La prima volta a soli 9 anni, quando giocava nelle giovanili del Chelsea: in quell’occasione lo schivò mentre stava osservando il temporale dalla finestra. Gli altri due nel 2017, quando si trovava in prestito al Crystal Palace: a farne le spese la villa in cui il giocatore risiedeva insieme alla madre.

