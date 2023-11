Bruno Longhi ha parlato del match di domani 4 novembre tra Atalanta ed Inter, che dirà molto delle due squadre e della classifica

Ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi si sofferma sul match in programma domani 4 novembre alle 18 tra Atalanta e Inter, valevole come 11^ giornata di campionato.

LE PAROLE– «L’Atalanta è quarta, è già in zona Champions. Ogni anno cambia e poi si assesta. Ha vinto a Empoli in scioltezza dove altri hanno fatica. E hanno trovato in Scamacca il centravanti del futuro, anche per la Nazionale. Il test è duro per l’Inter, giocare contro l’Atalanta è difficile. Devi essere più bravo a sfruttare certe situazioni. Non sarà vinta per una netta superiorità di gioco»

