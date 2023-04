Bruno Longhi ha analizzato lo scenario di ipotetica vittoria della Champions League da parte dell’Inter o del Milan

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi parla così della Champions League, qualora ad aggiudicarsi il torneo sia una tra Inter o Milan:

CHAMPIONS- «Se una tra Inter e Milan dovesse vincere la Champions League, il club vincente sarebbe più appetibile per certi giocatori. Ma difficilmente giocatori come Haaland o Mbappe possono accettare le nostre squadre dal punto di vista economico. Io alla vigilia della stagione non avrei giocato un centesimo sull’attuale percorso europeo. I nostri club devono lavorare sugli Osimhen o sui Kvaratskhelia, i quali comunque saranno destinati a lasciarci perché il nostro corrispettivo economico non sarà uguale a quello che potrebbero offrire club come Bayern Monaco o Real Madrid».

L’articolo Longhi: «Champions all’Inter o al Milan? Haaland, Mbappè…» proviene da Inter News 24.

