Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi ha dei dubbi riguardo la difesa dell’Inter da schierare contro la Lazio: certezza Lukaku titolare

Come scrive il Corriere dello Sport, ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per Inzaghi riguardo la formazione titolare dell’Inter da schierare oggi nel lunch mach delle 12.30 contro la Lazio:

INTER- A centrocampo, la certezza è che Brozovic farà il regista e che avrà Mkhitaryan al suo fianco. Meno sicuro il “terzo uomo” della mediana. Calhanoglu, uscito ammaccato con la Juventus, si accomoderà la panchina, mentre Barella dovrebbe giocare comunque, visto che il suo fastidio con i bianconeri è stato di fatto un crampo. Certo, nel caso in cui partisse effettivamente dall’inizio, occorrerà attenzione e cautela con il sardo. Ecco perché Gagliardini resta un’alternativa (…).In difesa c’è la candidatura pesante di D’Ambrosio. E allora, nel caso, chi occuperà la corsia di destra Per una gara più accorta e attenta tatticamente, viene da pensare ad un avanzamento di Darmian. Proprio Dumfries, però, potrebbe essere l’elemento giusto per occuparsi Milinkovic-Savic. Insomma, una scelta verrà fatta all’ultimo (…). Gosens come di consueto darà fiato a Dimarco.

L’articolo Inter-Lazio, le probabili formazioni: Correa-Lukaku avanti? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG