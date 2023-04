Il giornalista Bruno Longhi ha parlato della vittoria dell’Inter nella semifinale di Coppa Italia con la Juve e dell’operato di Inzaghi

Ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi parla così dela prestaizone dell’Inter e dell’operato di Inzaghi sulla panchina nerazzurra:

INTER- «Sappiamo che Inzaghi ha perso undici partite, ma nel momento in cui ci troviamo ora non bisogna pensare solo a quello. Ogni qual volta che ottiene qualcosa di positivo ripensiamo alle undici sconfitte, allora diventa superfluo e inutile vincere le gare come quella di ieri. Le somme si tirano alla fine».

L’articolo Longhi, Inter: «Inzaghi, basta pensare agli 11 ko» proviene da Inter News 24.

