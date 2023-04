L’ex giocatore della Juventus ha commentato le parole con cui Allegri si è rivolto ai dirigenti dell’Inter dopo la sconfitta in Coppa Italia

Ai microfoni di Radio Radio, Antonio Cabrini analizza le parole rivolte da Allegri ai dirigenti dell’Inter, dopo la sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia della Juventus:

PAROLE – «Tra Juve e Inter c’è sempre stata una grande rivalità, diversamente da Juve e Milan per esempio. La rivalità c’è sempre stata a partire dal fallo di Iuliano su Ronaldo. Però penso che sia un momento molto particolare per i bianconeri, è difficile avere serenità in un momento così particolare, dove vengo tolti e poi ridati i punti e il futuro rimane in sospeso. Però è normale che un allenatore dopo una prestazione non esaltante, si butti nel dire certe cose, sono situazioni che durano per il momento di rabbia che hai addosso, poi passano e vanno nel dimenticatoio».

L’articolo Cabrini punge: «Frasi di Allegri dopo l’Inter? Normale che…» proviene da Inter News 24.

