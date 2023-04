A margine del dibattito “Calcio, soldi vs idee”, il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello ha parlato del presidente Zhang

Con queste parole Alessandro Antonello racconta il modus operandi di Zhang all’Inter e del merito del Presidente nerazzurro di aver avvicinato le nuove generazioni al calcio:

INTER E CAMBIAMENTO- «Gli investitori internazionali? Noi siamo un esempio, ha dato stabilità nel progetto esecutivo ed ha attuato una strategia chiara. E’ cambiata la dimensione: da domestica a globale. C’è stata una contaminazione culturale, siamo una azienda globale che però deve agire anche a livello locale. Dal mecenatismo della famiglia Moratti siamo passati all’attuale gestione, che ha sostenuto grandi investimenti per la squadra ed è mutato anche il core business dato che ora la società è anche di intrattenimento. Abbiamo fatto un percorso importante trasformando una icona del mondo del calcio come l’Inter ad una dimensione life style legata ad esempio al design ed all’innovazione».

ZHANG- «Il nostro presidente Zhang, il più giovane del club, ha avvicinato le nuove generazioni. Non bisogna spaventarsi degli investitori che arrivano dall’estero, lo sforzo che devono fare i manager è coniugare i vari aspetti globali e locali. Suning ha un business sviluppato nella zona asiatica ma ci sono anche altri investitori che cercano di portare ad un livello superiore alcune potenzialità nel mondo del calcio non ancora espresse. Ci sono anche le multiproprietà, dove gli investimenti avvengono non solo in una nazione. L’esempio è il Manchester City che ha club in tutto il mondo»

L’articolo Antonello: «Zhang ha avvicinato le nuove generazioni al calcio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG