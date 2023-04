Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha dato il via libera a giocare Napoli-Salernitana domenica 30 aprile

Il derby campano che potrebbe valere lo scudetto per il Napoli verrà spostato per ragioni di sicurezza da sabato 29 a domenica 30 aprile.

L’orario è ancora da decidere: starà al prefetto di Napoli concedere il via libera ed emanare il provvedimento.

L’orario dovrebbe essere alle 15.00 del pomeriggio, in seguito a Inter–Lazio in programma alle 12.30. Contestualmente sarà rinviata, probabilmente a giovedì, anche Udinese-Napoli (prevista per martedì).

