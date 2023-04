Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della questione del nuovo stadio dei rossoneri, anche in ottica Inter

Con queste parole il presidente del Milan Paolo Scaroni risponde sulla questione del nuovo stadio dei rossoneri, a margine del dibattito ‘Calcio, soldi vs idee’:

STADIO INTER E MILAN– «La storia dello stadio del Milan è diventata una saga tanto che ormai mi chiamano ‘Stadioni’ dato che ne parlo spesso. Voglio tranquillizzare i tifosi: lo stadio non serve per aumentare i costi dei biglietti popolari ma rappresentano una opportunità per avvicinare grandi aziende che magari per i loro clienti offrono posti e servizi esclusivi per i loro clienti. Sia ben chiaro, non inventiamo nulla dato che in Inghilterra lo fanno da 20 anni. Loro guadagno dagli stadi 100 milioni, noi 40. Ecco dov’è la differenza. Io ero nel Milan di Yongong Li, nel consiglio di amministrazione, ma contavo poco»

