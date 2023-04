Pierluigi Pardo ha detto la sua in merito alla prestazione di Inter e Juve nella semifinale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri

Sulle frequenze di Radio 24 Pierluigi Pardo torna sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus, portata a casa dai nerazzurri grazie al gol di Dimarco:

INTER JUVE– «Ieri avevo parlato di 55% per l’Inter perché non mi piace sbilanciarmi molto. Però in effetti i nerazzurri in questo momento mi sembrano che avessero già dato qualche segnale di crescita. Poi certo la prestazione della Juventus è stata deludente. Pensavo che l’Inter passasse ma mi aspettavo una squadra capace di metterla maggiormente in difficoltà. Questo non è successo ed è chiaro che i conti della stagione stanno iniziando a pendere sul lato negativo della bilancia»

L'articolo Pardo: «Inter, segnali di crescita. Dalla Juve mi aspettavo una cosa» proviene da Inter News 24.

