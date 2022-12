Sono queste le parole di Bruno Longhi, il giornalista parla a Radio Sportiva del Mondiale di Lautaro Martinez dell’Inter.

Ecco le parole di Bruno Longhi a Radio Sportiva che parla dell’Inter ma più precisamente il giornalista si sofferma su Lautaro Martinez: “No, non è un buon Mondiale per l’attaccante dell’Inter. L’errore su quello che poteva essere la rete del 3-0 mi ha lasciato qualche perplessità. Deconcentrazione massima o come i suoi compagni non ha voluto infierire contro la Polonia.“

Conclude così il giornalista sull’attaccante interista: “Fossi in Scaloni io farei giocare sempre Martinez, non Alvarez. Non perché non valga, ma perché quella di ieri era una partita più facile di altre. Lautaro lo abbiamo visto nelle grandi partite, in Champions. È un giocatore che ha più esperienza, che ha qualcosa in più.“

