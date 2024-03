Il telecronista Bruno Longhi ha detto la sua sulla sin qui straordinaria stagione dei nerazzurri.

Bruno Longhi ha parlato di Inter a TMW Radio: questa stagione potrebbe essere una sorta di riscatto per lo Scudetto perso 2 anni fa. “Che due anni fa l’Inter si fosse fatta soffiare lo Scudetto è roba vecchia. Non possiamo cancellare i meriti attuali. La storia non la puoi cancellare, ma quello che sta accadendo oggi è più di una riabilitazione, per Inzaghi, Marotta, per tutta la società. Cosa mi piace di più di questa Inter? La consapevolezza della sua forza e la pazienza. E fa girare palla con grande facilità e tecnica”.

Yann Sommer

Il giocatore più sorprendente

“C’è un’unità d’intenti, c’è la forza del gruppo e la tranquillità che ti permettono di andare oltre le pecche. La sorpresa sicuramente è il portiere e non me lo aspettavo così decisivo, anche se il merito dei clean sheet è merito anche della squadra. Sono tutti ragazzi che stanno dando molto. Ieri sera Sanchez sembrava quello di un tempo. E’ una squadra in cui funzionano tutti”.

Sul capitano nerazzurro

Si parla tanto nelle ultime settimane del fatto che Lautaro Martinez possa intaccare il record di goal in una singola stagione di Serie A fatto registrare da Immobile ed Higuain che segnarono 36 reti; ecco il parere del giornalista. “In ogni partita l’Inter spreca almeno 4 occasioni da gol. Lautaro non è rigorista. L’anno che ha vinto Immobile era un cecchino anche dal dischetto ed è importante esserlo”.

