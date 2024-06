Il giornalista Daniele Longo aggiorna la situazione relativa alla trattativa che potrebbe portare Zirkzee al Milan.

Daniele Longo ha parlato a Radio Rossonera delle negoziazioni riguardanti le commissioni da dare all’agente di Joshua Zirkzee: “Mai come in questa trattativa il Milan è padrone del proprio destino. E non è un fattore scontato, perchè credo sia la prima volta che il Milan si trova davanti un giocatore che ha la clausola rescissoria. Ha già comunicato di volerla pagare, ha già l’accordo totale col giocatore di 4 milioni a stagione per 5 anni. Probabilmente i contatti degli ultimi giorni avevano convinto il Milan che Kia cedesse sul discorso commissioni, anche alla luce del fatto che il giocatore spinge per andare al Milan”.

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

La presa di posizione

“Nella giornata di ieri, Kia ha ribadito al Milan che, probabilmente perché ha visto che tanti uomini mercato in attacco alla fine non si muoveranno (Sesko, Isak) e diverse squadre in Inghilterra devono prendere l’attaccante, se vuole Zirkzee deve pagare la cifra che ha deciso lui. Purtroppo per il Milan non è dunque cambiato il discorso sulle commissioni, ma io sarei molto sorpreso se alla fine non dovesse chiudere la trattativa”.

Il paragone

“La commissione è oggettivamente esagerata, però ricordo di quando arrivò Maignan al Milan. Le cifre ufficiali parlano di 14 milioni di euro, a bilancio la commissione agli agenti fu di 3.8 milioni. Se facciamo le proporzioni, mi sembra molto simile a questa qui. Quindi anche l’idea che il Milan non faccia l’operazione per non pagare commissioni così alte mi sembra in controtendenza rispetto al passato”.

L’articolo Longo: “Il Milan deve pagare ciò che dice Kia, c’è un precedente che riguarda Maignan” proviene da Notizie Milan.

