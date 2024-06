Il centravanti sloveno non sarà l’erede di Giroud perché ha scelto di restare in Germania.

Dato per molto vicino al Milan nei mesi scorsi e ad una big inglese negli ultimi giorni, alla fine Benjamin Sesko ha deciso di rinnovare: ecco le sue parola ai canali ufficiali del Lipsia. “Ho avuto un buon primo anno al RB Lipsia e sono incredibilmente felice di essere qui. Squadra, club, città, tifosi: per me il pacchetto complessivo è semplicemente eccezionale. Il prolungamento anticipato del contratto è quindi per me il passo logico“.

Olivier Giroud

Stagione altalenante

“Anche se nella prima metà della stagione non ho giocato né segnato tanto, questa fase è stata molto importante per me e per la mia crescita. Sento grande fiducia e apprezzamento in tutto il club e questo è fondamentale per poter offrire la mia prestazione. Soprattutto nella seconda parte della stagione ho potuto restituire molto con i miei gol”.

I motivi del rinnovo

“Abbiamo una squadra con grandi potenzialità e un mix equilibrato di giocatori giovani ed esperti. Voglio davvero fare i prossimi passi insieme a questa squadra. Abbiamo già ottenuto molto nella mia prima stagione e abbiamo spesso dimostrato quanta qualità e quale calcio eccezionale possiamo portare in campo. Ma c’è ancora molto da fare e questo è ora il nostro obiettivo comune”.

Gli obiettivi del Milan

La dirigenza rossonera è pra concentrata quasi esclusivamente su Joshua Zirkzee del Bologna col nodo delle ingenti commissioni da pagare al suo agente per far sì che si sblocchi la trattativa; l’alternativa è Artem Dovbyk del Girona.

