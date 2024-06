L’ex centrocampista della Primavera rossonera ha molto mercato in Italia non è chiaro quale possa essere la sua volontà.

Non è stata una buona stagione per Tommaso Pobega, il suo infortunio si è rivelato piuttosto grave facendogli saltare gran parte della stagione.

La richiesta

Tuttosport riporta che il Torino ha manifestato un interesse concreto per il giocatore, avviando un sondaggio preliminare con il club rossonero. Il classe 1999 non è nuovo ai colori granata, avendo già militato nella squadra in prestito nella stagione 2021-2022. Durante quell’annata, sotto la guida dell’allenatore Ivan Jurić, riuscì a distinguersi realizzando 4 goal e fornendo 3 assist in 33 partite di campionato, numeri che gli fecero guadagnare la riconferma in rossonero nella stagione successiva.

Tommaso Pobega

Il rendimento a Milano

Nel primo anno nella Prima Squadra del Milan Pobega ha totalizzato 27 presenze segnando 3 goal. L’ultima stagione, tuttavia, è stata segnata da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco da dicembre a maggio, limitando le sue presenze a solamente 11 partite.

Gli scenari

I rossoneri lo considerano un’ottima alternativa ai titolari ma sembrava che il giocatore avesse intenzione di cercare altrove quella continuità di impiego che gli è mancata. Tuttavia, l’arrivo del nuovo allenatore Paulo Fonseca potrebbe aver cambiato le carte in tavola: l’ex Primavera potrebbe provare a giocarsi le sue carte. Su di lui però si registra anche l’interesse della Fiorentina.

L’articolo Fiorentina e Torino su Pobega: cosa farà il Milan? proviene da Notizie Milan.

