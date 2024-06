Il club rossonero desidera acquistare un terzino destro che possa offrire soluzioni diverse rispetto a quelle di Calabria.

Al Milan si respira un’aria di rinnovamento e attesa: la giornata di domani segnerà l’inizio di una nuova era per il club con l’atteso annuncio di Fonseca come nuovo allenatore; ci sarà anche il primo intervento pubblico di Zlatan Ibrahimovic in veste di Senior Advisor.

Idee per il mercato

La dirigenza sembra già avere le idee chiare su quali saranno i rinforzi necessari per far fronte alle lacune che la rosa ha evidenziato nella scorsa stagione. Al centro delle attenzioni, oltre naturalmente al centravanti, ci sono un centrocampista in grado di proteggere la difesa e un terzino dotato di grande spinta offensiva. Tra i nomi in cima alla lista degli obiettivi rossoneri emerge quello di Emerson Royal.

Zlatan Ibrahimovic

Le carriera del brasiliano

A Londra ha collezionato 101 presenze e 4 gol in 3 stagioni: il terzino ha dimostrato le sue capacità sia a livello nazionale che internazionale, avendo affrontato il Milan negli ottavi di finale di Champions League nel 2023. La sua carriera è iniziata in Brasile ed è passata attraverso Liga e Premier League; ha giocato anche 10 partite nella nazionale brasiliana.

Le cifre

Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo un’iniziale richiesta di 30 milioni sembra che il Tottenham possa considerare offerte nell’ordine dei 18-20 milioni, cifre che il Milan è pronto a versare senza dover sacrificare nessuno dei suoi elementi più pregiati.

