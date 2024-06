Secondo le ultime notizie l’estremo difensore francese avrebbe accantonato qualche malumore emerso nell’ultima parte della stagione.

Il Milan è pronto a ripartire con la nuova guida tecnica di Paulo Fonseca e non solo: chiaramente per risalire la china di una stagione conclusasi in maniera piuttosto deludente occorre una mano dal mercato ma non solo.

Eredità da raccogliere

Il nuovo progetto prevede la presenza di Mike Maignan, leader in campo ma non solo; si pensa infatti che il suo ruolo possa accrescere ulteriormente in spogliatoio dopo gli addii di Kjaer e Giroud, ex colonne del gruppo.

Mike Peterson Maignan

La questione rinnovo

Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2026 e quindi non si può tergiversare più di tanto sulle trattative per il rinnovo. Le discussioni prenderanno il via dopo Euro 2024, un evento che potrebbe rivelarsi determinante per il valore del giocatore sul mercato.

La novità

I giornali sportivi italiani negli ultimi mesi avevano messo in dubbio il fatto che volesse restare al 100% al Milan non per una questione economica (altrove sicuramente gli offrono uno stipendio maggiore), quanto per una questione di ambizioni e di competitività. I risultati del club rossonero negli ultimi anni non lo hanno soddisfatto ed il francese iniziava a chiedersi se la società volesse effettivamente tornare a lottare per grandi traguardi. Secondo la Gazzetta dello Sport i suoi dubbi si starebbero diradando facendo rinascere l’ottimismo per il buon esito della trattativa per il rinnovo.

Il piano B

Nonostante ciò il Milan rimane vigile sul mercato: Bulka del Nizza resta un obiettivo. Appare evidente che la dirigenza rossonera non intenda farsi trovare impreparata di fronte a eventuali cambi di scenario.

