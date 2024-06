Il giornalista Daniele Longo è piuttosto scettico che il centrocampista francese vada nella squadra di Fonseca.

Daniele Longo a Radio Rossonera ha parlato della trattativa che il Milan sta conducendo per cercare di assicurarsi Joshua Zirkzee. “Se dopo due settimane di contatti giornalieri capisci che Kia rimane fermo sulla sua posizione di forza, mi sembra strano che non riesci a portare a termine la trattativa. Probabilmente nelle tempistiche dell’annuncio di Fonseca ha influito la convinzione del Milan di riuscire a fare anche Zirkzee. In una settimana dove annunci l’accordo con lui, il rinnovo di Camarda e giustifichi la scelta di Fonseca, dai il messaggio alla tifoseria, anche in ottica abbonamenti, che stai facendo le cose per competere e non per accontentarti”.

Joshua Zirkzee

L’occasione Rabiot

Il collega ha detto la sua anche sulle voci che hanno avvicinato Adrien Rabiot ai rossoneri: “Un pour parler c’è stato, molte società in questo periodo guardano al mercato degli svincolati. Lui è un giocatore che, a prescindere dalle qualità di una rosa, prenderesti sempre volentieri. E’ vero che il Milan potrebbe usufruire del decreto crescita, ma anche per una questione di dinamiche all’interno dello spogliatoio non puoi accontentare lui con un contratto da 7.5/8 milioni e poi quando arrivano il Theo Hernandez e il Maignan di turno gli dici che il tetto è a 6. Vai a creare delle tensioni all’interno dello spogliatoio, perciò credo che al momento sia solo una suggestione”.

