I rossoneri sono alla ricerca anche di un nuovo terzino destro offensivo per far sì che l’azione d’attacco non parta solo dai piedi di Theo Hernandez.

Questi sono giorni molto importanti per il Milan che si appresta a delineare la squadra che affronterà la prossima stagione. Oltre alle questioni cruciali legate all’allenatore Paulo Fonseca ed alla trattativa per Joshua Zirkzee, la dirigenza sta cercando di puntellare la rosa anche con un terzino destro e con un mediano.

Davide Calabria

Ballottaggio a destra

In attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Davide Calabria e Alessandro Florenzi, hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2025 e quest’ultimo ha avuto dissapori con Fonseca quando era a Roma, il Milan sta puntando Matty Cash dell’Aston Villa. Secondo il Corriere dello Sport è lui il primo obiettivo di Moncada e D’Ottavio ma il club inglese, nonostante abbia bisogno di vendere per via del FairPlay finanziario, non intende fare sconti. La valutazione di mercato ammonta a 30 milioni di euro, decisamente troppo visto che i dirigenti rossoneri non vorrebbero andare oltre quota 20.

Le alternative

Le difficoltà che portano a Cash, fanno sì che il Milan esplori altre strade. Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos, quest’ultimo esploso al Lille grazie anche alla guida di Fonseca, sono obiettivi alternativi al polacco. Il brasiliano non ha giocato sempre titolare nell’ultima stagione con Postecoglu e la sua valutazione potrebbe essere in linea con quanto ha in mente di spendere il Milan.

L’articolo Milan: forbice ampia per Cash dell’Aston Villa, resta viva l’ipotesi Emerson Royal proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG