Dopo qualche giorno di tira e molla rossoneri e bergamaschi hanno trovato l’accordo per la permanenza in nerazzurro dell’attaccante belga.

Si chiude la saga riguardante il futuro di Charles De Ketelaere: ieri sera l’Atalanta ha trovato l’intesa col Milan.

La rinascita

L’esperienza del giovane belga in Italia non era iniziata sotto i migliori auspici: la prima stagione al Milan aveva lasciato diverse perplessità. Il passaggio all’Atalanta avvenuto la scorsa estate ha fatto sì che De Ketelaere vivesse una vera e propria rinascita. La sua capacità di adattarsi alla filosofia di gioco di Gasperini e di diventare un punto di riferimento in attacco ha impressionato tutti. Con 14 goal e 11 assist distribuiti tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, il suo contributo è stato determinante per la stagione della Dea che è culminata con la finale di Coppa Italia e la vittoria dell’Europa League.

Charles De Ketelaere

La svolta

Sembrava solo una formalità quindi il riscatto da parte dei nerazzurri ma nei giorni scorsi sono emerse alcune difficoltà. Ieri sera si è giunti alla conclusione: il belga continuerà a vestire la maglia dell’Atalanta anche nella prossima stagione, come riporta Sky Sport. Dopo trattative intense, le due società hanno trovato un accordo per un riscatto fissato a 22 milioni di euro, cifra leggermente inferiore rispetto a quella inizialmente richiesta dai rossoneri. L’Atalanta, inoltre, è insieme alla Fiorentina, sulle tracce di Niccolò Zaniolo, giocatore che più volte in passato interessava al Milan.

L’articolo Milan: c’è la decisione finale sul futuro di De Ketelaere proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG