I rossoneri sono alla ricerca, tra le altre cose di un centrocampista difensivo: la lista dei dirigenti si è arricchita di un altro nome.

Il Milan è determinato nel voler rafforzare ulteriormente il proprio centrocampo anche se questa al momento non è propriamente una priorità.

L’ultima novità

Tra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera, oltre a Youssouf Fofana, si fa strada quello di Mats Wieffer, giocatore olandese del 1999, attualmente in forza al Feyenoord; lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Il profilo

Si tratta di un centrocampista centrale duttile e tecnicamente dotato. Wieffer, arrivato al Feyenoord nel 2022, si è immediatamente imposto come uno degli elementi cardine della formazione olandese. Può giocare sia davanti alla difesa che a ridosso delle punte. Wieffer, tra l’altro, si è messo in luce durante le gare di Europa League contro la Roma riuscendo a mettere in difficoltà più volte il portiere giallorosso Svilar con diversi tiri da lontano.

Statistiche Impressionanti

Nel corso dell’ultima stagione ha saputo farsi valere non solo come elemento chiave nell’impostazione della manovra della sua squadra ma è riuscito ad incidere significativamente anche in zona goal. Con 6 reti totali, di cui 5 siglate in campionato e 1 in Champions League contro l’Atletico Madrid, e 4 assist distribuiti in 42 apparizioni complessive, il suo apporto al Feyenoord è stato decisivo. Le prestazioni offerte hanno attirato l’interesse di club europei, tra cui il Milan.

