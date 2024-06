Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell’Inter approfondendo il discorso relativo a Buongiorno del Torino.

Nel panorama del calcio italiano, le voci di mercato tengono sempre banco, soprattutto quando riguardano squadre del calibro dell’Inter e calciatori emergenti come Alessandro Buongiorno del Torino. Durante una recente apparizione negli studi di Telelombardia, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha fornito chiarimenti sulle speculazioni di mercato che vedono il difensore granata nel mirino dei nerazzurri.

Il punto della situazione

Secondo Biasin, l’interesse dell’Inter per Buongiorno sembra subordinato a precise condizioni economiche. Il giornalista ha escluso che l’Inter possa procedere all’acquisto del difensore senza prima realizzare una significativa plusvalenza dalla cessione di uno dei suoi giocatori più preziosi. La possibilità di vedere Buongiorno in nerazzurro sarebbe quindi legata alla vendita di uno dei cosiddetti “gioielli” dell’Inter, che dovrebbe generare un introito di 60-70 milioni di euro.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

Scenari di mercato per l’Inter

Biasin ha sottolineato come, al di là delle voci su Buongiorno, l’Inter stia comunque cercando di rafforzare la propria difesa, preferendo orientarsi verso giovani promesse come Bisseck, che rappresentano investimenti meno onerosi. Questa strategia si inserisce in un contesto in cui il club deve fare i conti con le proprie disponibilità finanziarie senza però rinunciare a rafforzare l’organico.

Il caso Dumfries

Un altro punto discusso da Biasin riguarda la situazione di Denzel Dumfries, difensore al momento in forza all’Inter, il cui futuro potrebbe influenzare ulteriormente gli scenari di mercato della squadra meneghina. La permanenza o meno del giocatore potrebbe determinare le mosse del club in relazione al contratto in scadenza del calciatore stesso.

In conclusione, il mercato dell’Inter appare legato a dinamiche complesse che includono plusvalenze, investimenti mirati e decisioni contrattuali. La situazione di Buongiorno rimane emblematica della necessità per i grandi club di bilanciare il desiderio di potenziare la rosa con le esigenze economiche e i vincoli di bilancio.

