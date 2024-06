Il caso relativo all’esposto contro l’Inter in merito a presunte irregolarità sembra essersi sgonfiato sul nascere.

Nel panorama calcistico italiano, non è raro assistere a contenziosi tra tifoserie rivali o tra fondazioni legate a squadre di calcio. Un recente fatto di tale natura ha visto protagonista una fondazione di tifosi della Juventus che ha deciso di presentare un esposto contro l’Inter. Le aspettative legate a questo atto sono state rapidamente disilluse: il procedimento non ha prodotto alcun risultato significativo, confermando come in molti casi l’azione legale possa esaurirsi senza approdare a formali contestazioni penali. Vediamo più da vicino cosa è accaduto e quali sono le implicazioni legali di questa vicenda.

Il modello 45 e la sua funzione

Secondo l’avvocato Michele La Francesca, l’esposto presentato dalla fondazione juventina è stato inserito nel registro noto come modello 45. Questo particolare registro è destinato all’archiviazione di atti e informazioni che, secondo la valutazione del Pubblico Ministero, non rivestono rilevanza penale. Vi rientrano, dunque, ricorsi in materia civile o amministrativa, esposti considerati privi di fondamento o contenuto incoerente, e segnalazioni su eventi considerati accidentali. In sostanza, l’inclusione in questo registro indica che il Pubblico Ministero ha già valutato l’esposto e non ha identificato alcuna notizia di reato rilevante.

Giuseppe Marotta

Gli effetti dell’inclusione nel modello 45

La conseguenza diretta dell’iscrizione dell’esposto nel modello 45 è che, salvo ulteriori sviluppi inaspettati, non verranno intraprese ulteriori indagini. Solo qualora emergessero fatti nuovi di particolare gravità, come ipotetici scenari fallimentari o altri reati di natura economica legati all’ente denunciato, il Pubblico Ministero potrebbe decidere di ri-esaminare l’esposto sotto una luce diversa, eventualmente spostandolo in registri destinati alle notizie di reato propriamente dette. Tuttavia, date le circostanze attuali che vedono l’Inter assolvere senza problemi ai propri obblighi economici e finanziari, è altamente improbabile che tale scenario si concretizzi.

Possibili sviluppi e archiviazione

Data la mancanza di rilevanza penale dell’esposto come valutata dal Pubblico Ministero, il processo di archiviazione dovrebbe concludersi rapidamente e senza ulteriori passaggi formali. Il Pubblico Ministero ha la facoltà di procedere autonomamente all’archiviazione di informative che non comportano implicazioni penali. Questa modalità evita il coinvolgimento del Giudice per le Indagini Preliminari, a meno che non si verifichi la specifica richiesta da parte di chi ha presentato l’esposto di voler sottoporre il caso al G.I.P. per un ulteriore vaglio.

Questo episodio rappresenta un’esemplificazione di come, nel contesto del diritto legato al mondo dello sport e più in generale alla vita delle società, non sempre le azioni legali iniziate con grandi aspettative conducano a risultati concreti o a rivelazioni di illeciti. In molti casi, l’iter legale si esaurisce nell’archiviazione, lasciando inalterati gli equilibri preesistenti.

