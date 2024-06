I nerazzurri fanno sul serio per l’estremo difensore del Grifone: nelle ultime ore le parti sono in contatto e si cerca di trovare l’accordo.

L’Inter lavora sia su rinnovi molto importanti come quello di Barella (già ufficializzato), Inzaghi e Lautaro Mertinez, che sull’acquisto del nuovo portiere.

Gli obiettivi

I nerazzurri infatti hanno deciso di non riscattare Audero per cercare sul mercato un vice-Sommer che a partire dalla stagione 2025/26 (quando il contratto dell’elvetico sarà scaduto) possa essere il titolare. Il primo obiettivo Bento Krepski si sta rivelando troppo costoso e quindi i dirigenti sono andati sulle alternative; tra questo ci sono Josep Martinez, Maduka Okoye e da ieri anche Filip Jorgensen del Villarreal. L’agente di quest’ultimo ieri è stato nella sede dell’Inter per parlare con Marotta e Ausilio anche se oggi, secondo Sky Sport, sta andando in scena un’accelerata importante alla trattativa riguardante il portiere del Genoa.

Piero Ausilio

I dettagli e le cifre

Inter e Genoa sono in contatto trovare un accordo per portare Josep Martinez a Milano: i liguri partono da una valutazione di 18 milioni di euro ma non hanno grande potere nella trattativa visto il contratto in scadenza nel 2025. I nerazzurri offrono 13 milioni più 2 di bonus: la forbice c’è ma non è così ampia. Le parti potrebbero pensare anche all’inserimento di una contropartita: ai rossoblù piacciono Martin Satriano, Gaetano Oristanio e Niccolò Corrado (quest’ultimo però è di proprietà della Ternana e andrebbe controricattato dai nerazzurri).

