L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ritiene che nella trattativa che i rossoneri stanno conducendo con l’agente dell’olandese la forbice si stia riducendo.

Alfredo Pedullà sul sito di Sportitalia ha aggiornato la situazione Zirkzee-Milan con le notizie in sue possesso: “Un nuovo capitolo nella vicenda Zirkzee-Milan, con il nodo commissioni a fare fulcro di una trama annodata. La telenovela riguardante l’olandese, comunque, dovrà conoscere, prima o poi, la parola fine”.

Le ultime

“C’è stato un contatto diretto tra il club rossonero e Kia Joorabchian, l’agente iraniano che sta curando l’operazione. Il Milan ha preannunciato di voler alzare la posta sulle commissioni: quello che possiamo dire è che Kia, contrariamente ad alcune indiscrezioni, è già sceso abbondantemente rispetto ai 15 milioni che aveva chiesto. La differenza qualche giorno fa era di 3-4 milioni, il Milan ha comunicato di voler aumentare l’offerta in modo da chiudere l’operazione”.

Joshua Zirkzee

Giorni decisivi

“Nel frattempo l’attaccante olandese, convocato dall’Olanda al posto di Brobbey, ha il desiderio di conoscere molto presto il suo futuro, ha scelto il Milan e ha un accordo pluriennale sull’ingaggio (tra i 4.5 milioni e i 5 milioni a stagione). Ora il Milan deve fare in fretta per Zirkzee, avvicinandosi sempre più alla definizione, risolvendo il nodo commissioni. Non serve la parola fiducia e neanche quella che porta all’ottimismo, nel senso che contano i fatti. E il Milan ha dimostrato di volerli fare, uscendo nuovamente allo scoperto”.

La concorrenza della Juve

“La posizione della Juve è quella di ieri: richiesta di informazioni, sapendo che il Milan si è mosso prima. La Juve, come spiegheremo, ha altre priorità: Zirkzee è un pallino di Thiago Motta, ma adesso serve chiudere le operazioni necessarie in altri reparti. Aspettando la cessione di Soulé e un chiarimento sul futuro di Chiesa. Ecco perché il Milan, con questa mossa, potrebbe davvero entrare, definitivamente, nel vivo dell’affare e chiudere in tempi rapidi”.

L'articolo Pedullà: "Zirkzee è un pallino di Thiago Motta ma il Milan può chiudere in tempi rapidi, ecco come" proviene da Notizie Milan.

