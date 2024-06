L’ex difensore Filippo Galli ammette di avere un debole per l’obiettivo del Milan Joshua Zirkzee.

Filippo Galli ha parlato di tanti temi riguardanti il Milan a margine del Festival della Serie A. “A me piace molto Zirkzee. Speriamo che il Milan riesca a chiudere la trattativa, immagino che non sia facile perché ha tante richieste. Davvero arrivasse lui, insomma, sarebbe un bel punto di forza per questo nuovo Milan”.

Il problema

“Tutti hanno sottolineato i troppi gol che si sono subiti, quindi sicuramente va rivisto qualcosa in difesa, ma ovviamente non è solo un problema dei difensori ma di tutta la fase difensiva. E poi magari servirebbe un centrocampista di contenimento che potrebbe essere ideale per questo Milan. Cessioni? Io credo che alla fine non si perderà nessuno”.

Joshua Zirkzee

Il nuovo allenatore rossonero

“Io non lo conosco granché bene, però ho parlato con persone di cui mi fido molto, che hanno lavorato con lui e ho sentito cose molto molto positive nella proposta di gioco. Poi vedendo i numeri, la sua squadra ha difeso bene e subito pochi gol pur giocando un calcio offensivo, quindi questo potrebbero essere già degli elementi che ci possono far pensare positivo”.

Su Camarda

“Innanzitutto complimenti a Camarda ma complimenti a tutti i ragazzi dell’Under. Già con il management di Mirabelli e Fassone c’era questa intenzione e siamo partiti con l’idea di fare la seconda squadra. Poi è stata cassata, credo che però sia utile per colmare quel gap tra settore giovanile e appunto l’approdo in prima squadra”.

