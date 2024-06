Il club nerazzurro non lascia nulla al caso e lavora anche ad operazioni in entrata di secondo piano.

L’Inter non trascura il mercato dei giovani e ha messo gli occhi su due possibili giovani talenti.

L’acquisto

In primis l’Inter ha perfezionato ieri l’acquisto di Luka Topalovic, giovane talento sloveno del Domžale. Nato nel 2006, è un trequartista di 187 centimetri che ha attirato l’attenzione dei nerazzurri grazie alle sue prestazioni nel campionato sloveno, dove ha segnato 2 goal e fornito 4 assist in 35 partite; è stato incluso dal Guardian tra i 60 migliori calciatori nati nel 2006​. Secondo Sky Sport i nerazzurri lo hanno comprato per 3 milioni di euro battendo la concorrenza di Milan, Atalanta e non solo; potrebbe iniziare il ritiro nella Prima Squadra per poi prendere una decisione su un eventuale prestito.

Dario Baccin

L’obiettivo

Non è ancora concretizzato invece il colpo Alex Perez, difensore centrale classe 2006 in forza al Real Betis Balompié. La visita dell’agente del giovane, Alex Botines, alla sede del club non è passata inosservata: Ausilio, Marotta e Baccin hanno chiesto informazioni. Il difensore spagnolo verrebbe inizialmente aggregato alla Primavera.

I dettagli dell’affare

L’attuale contratto che lega Perez al Betis scadrà nel 2025: l’Inter vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto ma in questo caso il ragazzo dovrebbe prima prolungare con gli spagnoli. La cifra finale, tutto compreso, potrebbe aggirarsi intorno ai 2-3 milioni di euro.

