Il Milan ha messo nel mirino Matty Cash per la fascia destra di difesa, reparto in cui monitora già Tiago Santos e Emerson Royal. Ma il futuro di Calabria e Florenzi?

Il nuovo Milan inizia a prendere forma, passo dopo passo. Molti tifosi si chiedevano ragione del lungo silenzio societario, anche e soprattutto in chiave allenatore. Oggi Zlatan Ibrahimovic ha presentato alla stampa non solo Paulo Fonseca, ma anche le intenzioni e le aspirazioni societarie per la prossima stagione. Una di queste passa inesorabilmente dal mercato, dal quale il Club desidera recuperare risorse fresche per aggiungere benzina e nuova linfa nei reparti e nei ruoli apparsi più in difficoltà in questa stagione. La fascia destra è una di queste e, oltre ai nomi già attenzionati in passato di Emerson Royal e Tiago Santos, si è aggiunto anche quello di Matty Cash dell’Aston Villa.

Zlatan Ibrahimovic

Cash: un’idea che stuzzica la fantasia

Matty Cash, riporta Tuttosport, sarebbe il profilo ideale per il Milan per dare qualità, versatilità e dinamismo alla fascia destra di difesa. Il terzino classe 1997 ha una valutazione importante, il Club inglese lo valuta infatti 35 milioni di euro. Valutazione che impone alla squadra mercato rossonera delle attente valutazioni in merito, soprattutto valutando le ottime alternative che potrebbero soddisfare ugualmente Fonseca e che riportano a Emerson Royal e Tiago Santos. Il primo infatti potrebbe liberarsi dal Tottenham per 25 milioni. Il secondo, vecchia conoscenza del nuovo tecnico rossonero al Lille, per 20 milioni.

Calabria e Florenzi pronti all’addio?

Il capitano rossonero, evidenzia Tuttosport, vorrebbe vedersi aumentare l’ingaggio nel prossimo accordo con il Milan, problema questo che non desta particolare preoccupazione. A meno di clamorosi ribaltoni infatti Calabria continuerà a difendere i colori rossoneri. Discorso differente per Florenzi che, con Fonseca, non ebbe un rapporto idilliaco nel suo periodo in giallorosso. Situazione che occorrerà dunque di ulteriori approfondimenti, non è da escludere una possibile cessione.

