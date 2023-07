Julien Lopetegui lancia l’allarme in casa Wolverhampton dopo le prime mosse sul calciomercato: le sue parole

Julien Lopetegui, al podcast Pure Football, lancia l’allarme sul futuro del Wolverhampton.

LE PAROLE – «Sono venuto qui con un progetto e l’idea che, una volta acquisita la salvezza, saremmo stati in grado di migliorare l’organico quest’estate. Purtroppo così non è stato. Abbiamo perso molti giocatori e c’è la sensazione che il club voglia venderne altri, ma ci servono nuovi acquisti per restare competitivi in Premier League».

