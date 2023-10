Roberto Lorenzini ritiene che l’attuale classifica della Serie A non sia del tutto veritiera; ecco le sue impressioni a MilanNews. “Ho visto un gran bel Milan contro la Lazio. Ma, più in generale, è stata emozionante la partita. Aperta e avvincente, specie nella prima parte del secondo tempo, quando hanno preso il sopravvento i duelli fisici. E lì è venuta fuori la squadra di Pioli, con tutto il suo potenziale. Nutro, personalmente, un rimpianto…”.

Christian Pulisic

Si torna al derby

“Se analizziamo tutta la stagione fino a questo momento, i rossoneri sono il collettivo che ha sbagliato meno in assoluto. Per il calcio che esprimono, meriterebbero il primato in solitaria. Vincere in questo modo, contro la Lazio, non è per nulla scontato. Con un po’ più di fortuna nel derby di due settimane fa, precisamente sul 2-1, chissà che cosa sarebbe successo… Inutile rimuginarci su però. Bisogna guardare avanti, proprio come ha fatto Pioli”.

Favorite per lo Scudetto

“Per come si sono integrati subito i nuovi e per la tipologia di calcio offensivo che esprime, credo che nella maniera più assoluta il Milan sia il favorito numero uno per lo Scudetto. Credo che ci sia anche progettualmente la voglia di crescere e mettersi in mostra in Champions League dopo la semifinale dell’anno scorso”.

