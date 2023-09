In una lunga intervista sulle pagine de Il Corriere di Roma, Claudio Lotito ha parlato del momento attraversato dalla sua Lazio

Le parole in una lunga intervista sulle pagine de Il Corriere di Roma, di Claudio Lotito sul momento attraversato dalla sua Lazio, avvisando le rivali per le prime posizioni tra cui il Milan:

CRISI LAZIO – «Non c’è spazio per le opinioni relative al momento che stiamo vivendo, parlano i risultati. Purtroppo. Bisogna confidare nelle potenzialità della squadra. I ragazzi, tutti insieme, devono ritrovare i meccanismi che ci hanno permesso di arrivare secondi. Perché abbiamo degli obiettivi, serve una svolta».

OBIETTIVO PRIME QUATTRO – «Le previsioni non si fanno mai. In campo vanno i giocatori, possono incidere fattori esterni o imponderabili. La squadra però è stata allestita per giocarsela con tutti».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE

The post Lotito avvisa le rivali: «Squadra allestita per giocarsela con tutti, l’obiettivo è..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG