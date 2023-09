Musah, arrivato quest’estate al Milan, complice anche gli infortuni dei compagni si sta ritagliando il suo spazio. Ecco si aspetta Pioli

Musah come Kessiè. L’americano, arrivato quest’estate al Milan, complice anche gli infortuni dei compagni si sta ritagliando il suo spazio. Ecco si aspetta Pioli:

come riportato da Calciomercato.com sta crescendo in convinzione e condizione giorno dopo giorno sotto gli occhi dell’allenatore rossonero che da lui si aspetta un rendimento simile al quello dell’ivoriano: solido nella fase difensiva e intenso nella metà campo avversaria con qualche gol in dote per la squadra.

