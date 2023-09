Lotito: «Confido negli arbitri, sono al di sopra delle parti». Le particolari dichiarazioni del presidente della Lazio

Lotito, presidente della Lazio, in occasione del Memorial Orlandini organizzato dalle sezioni di Roma dell’Aia ha rilasciato alcune dichiarazioni particolari sugli arbitri.

LE DICHIARAZIONI – «Mi trovo qui al Memorial Orlandini perché ci tenevo a esserci, i vertici dell’AIA sanno quanto ho dedicato a questa istituzione. Se oggi voi giovani arbitri avete a disposizione certe tecnologie, come goal line technology e Var, e anche lo sponsor sulla maglia, è anche per il mio contributo. Ho sempre pensato che l’arbitro è al di sopra delle parti, e deve essere dotato di passione ed equilibrio. Confidiamo in voi. E’ tutta una questione di passione, non di coraggio: quando si ha passione si supera qualsiasi ostacolo. Io mi auguro che voi continuiate su questa strada».

