Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha espresso la propria opinione sulle recenti polemiche arbitrali in Serie A

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato le polemiche arbitrali – che hanno coinvolto anche l’Inter – in un’intervista esclusiva a Notizie.com.

LE PAROLE – «Io non conosco il mondo arbitrale e non ho rapporti con nessuno. So soltanto che, se qualcuno ha qualcosa da dire, deve metterci la faccia ed uscire allo scoperto, come fa Claudio Lotito. Il mio pensiero? Io non conosco bene i fatti, quindi non posso giudicare. Però, se esistono cose che non funzionano, vanno approfondite ed evidenziate. Se ci sono dei malfunzionamenti e delle distorsioni, vanno approfondite. Se esistono fatti obiettivi e riscontrati, che possono incidere sui risultati delle partite, allora è giusto andare avanti ed approfondire. Ma se uno ha da dire delle cose, le dica pubblicamente, assumendosi le sue responsabilità».

L’articolo Lotito: «Polemiche arbitrali? Bisogna metterci la faccia, come me» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG