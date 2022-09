Lotito diviso tra la Lazio e il Campobasso: il presidente biancoceleste non ha però intenzione di mollare nulla

Claudio Lotito è tornato. Dopo l’elezione in Senato nella circoscrizione del Molise alle recenti politiche, ieri il presidente della Lazio, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha fatto ritorno in Lega e tra oggi e domani sarà di nuovo a Formello.

Il numero 1 biancoceleste non ha intenzione di mollare nulla tanto che ha intenzione di aprire un ufficio a Campobasso. Per lui il doppio ruolo pesa, ma Lotito ha promesso di non abbandonare la sua Lazio.

L’articolo Lotito tra Lazio e Campobasso. Ma il presidente non molla nulla proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG