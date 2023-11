Le parole di Lovric, centrocampista dell’Udinese, rilasciando qualche dichiarazione sia su Samardzic che sull’Inter

Sandi Lovric, centrocampista dell’Udinese, era ospite del The Italian Football Podcast citando l’ex obiettivo nerazzurro Samardzic e l’Inter in ottica scudetto.

COMPAGNI DI SQUADRA – «. Quando ha la palla ai piedi può vedere la qualità e il feeling con il pallone, è qualcosa di speciale. Pafundi è molto talentuoso, non ha giocato molto ma se lo vedi in allenamento capisci la qualità in come si muove, come tiene la palla, è qualcosa che non tanti hanno. In un paio d’anni sarà uno dei migliori giocatori della Serie A. Samardzic ha già mostrato il suo talento sul campo, è giovane ma ha tempo per migliorare. Udogie invece ha una qualità pazza, pazza. Lo abbiamo visto qui a Udine, quando ti puoi allenare ogni giorno con giocatori così capisci la forza, la tecnica, la potenza che hanno. Sono contento per lui che sta mostrando tutto anche in Premier, guardo le partite del Tottenham e sta avendo una stagione incredibile, giocando un grande calcio. Ma lo vedevamo anche qui che era un altro livello».

FAVORITA SERIE A – «Buona domanda, molto difficile ma penso che l’Inter sia favorita al momento».

