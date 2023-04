Lubrano (avv. Codacons) torna alla carica: «La Juve ha alterato il campionato 2019, scudetto al Napoli». Le dichiarazioni

Lubrano, avvocato del Codacons e del Club Maradona di Napoli, a Radio Punto Nuovo è tornato a chiedere la revoca dello scudetto 2019 della Juve.

«Il ricorso depositato al TAR del Lazio lo scorso 31 marzo fa riferimento alla revoca dello Scudetto del 2019 e si fonda sulla decisione attuata quest’anno dalla Corte d’Appello federale, visto che la Juventus ha determinato l’alterazione di quel campionato con le suddette operazioni imputate. E in quel caso, assegnare lo Scudetto alla seconda in classifica (il Napoli ndr), come già avvenuto durante Calciopoli. Le annualità sono predisposte per 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. In quest’ultima annata, la Juve andò a sottrarre la Champions al Napoli per un punto. Le tempistiche? Sono medio-lunghe, può andare avanti per anni. Andrà a finire in Consiglio di Stato, in un modo o nell’altro »

